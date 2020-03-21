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BARTIN Amasra'da koronavirüs sessizliği

Amasra'da koronavirüs sessizliğiBARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe büründü.

21.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:07
Amasra 'da koronavirüs sessizliği
BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe büründü.
Hafta sonları tatilcilerle dolan Amasra'da koronavirüs salgını nedeniyle sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı. Her zaman tatilcilerle dolan Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini kapsayan tarihi Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı sessizliğe büründü. Boztepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Göktepe, "Tarihi ve turistik ilçemiz belki de tarihte bir ilk yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlarımız devletimizin aldığı kararlara uyuyor. ve sadece burada yaşayan ve çarşıda işi olan insanlar çıkıyor. Onlarda zaten tek tük, normalde bu ayda ve hafta sonu olduğunda Amasra'da yoğun kalabalık yaşanırdı. 16 Mart tarihinden itibaren bu yoğunluk tamamen kesildi. Geçen hafta cumartesi günü aşırı yoğunluk vardı. Ama şimdi yok. Herkesin kurallara uyduğunu görüyoruz. İnşallah bu sürece hep birlikte atlatırız" dedi.
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BARTIN Amasra’da koronavirüs sessizliği

Kaynak: DHA

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BARTIN Amasra'da koronavirüs sessizliği
Etiketler : Koronavirüs, Boztepe, Amasra, Güncel

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