Bartın Amasra'da Şiddetli Rüzgar Etkili Oldu

Amasra
'da şiddetli rüzgar etkili oldu
AMASRA(Bartın
),(DHA
)-BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçarken, gemi ve balıkçı tekneleri limana sığındı.
Amasra'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli karayel fırtınası nedeniyle Çekiciler Sokağında bulunan bir evin çatısı uçtu. Çatı parçaları yere düşerken, belediye ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı trafiğe kapattı. Kum Mahallesinde yol kenarında bulunan lokantalara ait tenteler hasar gördü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ilçeye gelerek, hasar tespitlerine başladı. Denizde yaşanan fırtına nedeniyle Amasra Büyük Limana çok sayıda balıkçı teknesi ile kuru yük gemileri sığındı. Amasra Belediyesi anons yaparak, vatandaşları şiddetli rüzgara karşı uyardı.
DHA,Bartın,Amasra
11 Aralık 2018 Salı 12:45