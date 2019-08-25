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BARTIN AMASRA'DA SÜRAT TEKNESİ ASKERİ LİMANA ÇARPTI

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da denize sürat teknesiyle açılan çift dalgalar nedeniyle dengelerini kaybederek denize düştü.

25.08.2019 17:52
BARTIN AMASRA'DA SÜRAT TEKNESİ ASKERİ LİMANA ÇARPTI
BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da denize sürat teknesiyle açılan çift dalgalar nedeniyle dengelerini kaybederek denize düştü. Hareket eden sürat teknesi, sahil güvenlik komutanlığının limanına çarptı.
Kaza Amasra büyük limanda meydana geldi. İddialara göre, kendilerine ait tekne ile limanda geziye çıkan çift denizdeki dalgalar nedeniyle dengelerini kaybederek, suya düştüler. Bu sırada yön değiştiren tekne bir anda büyük liman plajına yöneldi. Ancak plajın yanında bulunan Amasra sahil güvenlik komutanlığına bağlı mendireği hızla çaprtı. Teknenin mendireğe çarpma anı plajda bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilirken, denize giren turistler ise büyük korku yaşadı. Denize düşen çift ise çevredeki başka tekneler tarafında denizden alınarak karaya çıkartıldı.
Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, tekneyle çiftin geziye çıktığını, sonrasında dalgalar yüzünden suya düştükten sonra hareket eden teknenin askeri limana çarptığı ve can kaybı ve yaralanmanın olmadığını söyledi.
BARTIN AMASRA'DA SÜRAT TEKNESİ ASKERİ LİMANA ÇARPTI

Amasra, Güncel

Kaynak: DHA

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