BARTIN Amasra'da tabiat parkına seyir terası ve yürüyüş yolları yapıldı

Amasra'da tabiat parkına seyir terası ve yürüyüş yolları yapıldıBARTIN'ın Amasra ilçesi Ahatlar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolu, seyir terasları ve otopark yapıldı.

26.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:47
Amasra'da tabiat parkına seyir terası ve yürüyüş yolları yapıldı
BARTIN'ın Amasra ilçesi Ahatlar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolu, seyir terasları ve otopark yapıldı. Amasra'yı tepeden gören tabiat parkında yapılan seyir terasları ziyaretçilere açılacak.
Ahatlar Tabiat Parkı'na seyir terası ve yürüyüş yolları yapımı için Nisan ayında ihale yapıldı. İhalenin ardından yapımına başlanan 370 metre patika yürüyüş yolu, 2 adet seyir terası, 1 adet giriş kontrol ünitesi ile otopark yapım işi tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Ahatlar köyünün 2011 yılında tabiat parkı ilan edildiği söyleyerek, "3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Amasra ilçemizi tepeden gören Ahatlar köyümüz 2011 yılında tabiat parkı ilan edildi. Sonrasında tabiat parkında yapılacak uzun ve kısa vadeli planlar doğrultusunda yeni projemizi tamamlayarak, hayata geçirdik. Nisan ayında yaptığımız ihalenin sonrasında tabiat parkına 370 metre yürüyüş yolu, 2 adet Amasra'nın izlenilmesi için seyir terası, 1 adet giriş kontrol ünitesi ve otoparkı tamamladı. Önümüzdeki günlerde yerli ve yabancı turistlerimizin ziyaretine açılacak" dedi. BARTIN Amasra’da tabiat parkına seyir terası ve yürüyüş yolları yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amasra, Güncel, Haber

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