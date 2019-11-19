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Bartın astsubay eğitim dalışında kayboldu

Astsubay eğitim dalışında kaybolduBartın'ın Amasra ilçesinde, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda görevli astsubay Hakan Karataş (34), eğitim dalışı sırasında su yüzüne çıkmadı.

19.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:39
Astsubay eğitim dalışında kayboldu
Bartın'ın ilçesinde, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda görevli astsubay Hakan Karataş (34), eğitim dalışı sırasında su yüzüne çıkmadı. Hakan Karataş'ı bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.
Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar bugün öğle saatlerinde, Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde eğitim dalışı yaptı. 3 dalgıç denize daldı. Uzman çavuş olan 2 dalgıç su yüzüne çıkarken, tim komutanı olan astsubay Hakan Karataş su yüzüne çıkmadı. Bunun üzerine dalgıçlar yeniden suya dalarak arama çalışması başlattı. verilmesi üzerine limana 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.
Bartın astsubay eğitim dalışında kayboldu

Hakan Karataş, Amasra, Güncel

Kaynak: DHA


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