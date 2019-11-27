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Bartın atıkların karıştığı çayın rengi maviye döndü

Atıkların karıştığı çayın rengi maviye döndüBartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağının Kozcağız kolundaki çayın rengi maviye döndü.

27.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:02
Atıkların karıştığı çayın rengi maviye döndü
kent merkezinden geçerek 'e dökülen Bartın Irmağının kolundaki çayın rengi maviye döndü. Kirliliğin kimyasal boya kullanan kumaş fabrikalarının atıkları olduğu iddia edildi.
Dün, Bartın Irmağının Kozcağız Beldesinden gelen Kocanaz Çayı'ndaki kirlilik nedeniyle çayın rengi maviye döndü. Çay boyunca ara ara ölen balıklar dikkat çekerken, sudan gelen kötü koku ise vatandaşları rahatsız etti. Çayın yukarısında bulunan kot işleme ve kumaş işleme fabrikasındaki boya atıklarının çaya bırakıldığı tahmin edildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin sudan numune alarak tahlile gönderdiği, gelecek sonuçlara göre kirliliğinin nedeninin ortaya çıkacağı bildirildi. Bugün yağmur yağışıyla birlikte kirliliğin etkileri azaldı.
Bartın atıkların karıştığı çayın rengi maviye döndü

Karadeniz, Kozcağız, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA


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