BARTIN Ayağına misina takılan gri balıkçıl kuşu kurtarıldı

Ayağına misina takılan gri balıkçıl kuşu kurtarıldıBARTIN Kirazlıköprü barajı kenarında ayaklarına misina takılan gri balıkçıl kuşu, ekipler tarafından misinadan kurtarıldı.

21.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:19
Ayağına misina takılan gri balıkçıl kuşu kurtarıldı
BARTIN Kirazlıköprü barajı kenarında ayaklarına misina takılan gri balıkçıl kuşu, ekipler tarafından misinadan kurtarıldı.
Bartın-Karabük yolu üzerinde bulunan Kirazlıköprü barajı mevkiindeki göl kenarında bir gri balıkçılın ayağı balıkçıların bıraktığı misinaya takıldı. Balıkçıl kuşunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ekipler göl kenarında çırpınan balıkçılı ağ ile yakalayarak, ayaklarına dolanın misinayı çıkartarak, doğaya saldı. BARTIN Ayağına misina takılan gri balıkçıl kuşu kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bartın, Güncel, Haber

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