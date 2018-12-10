Bartın Aydınlatma Direğine Çarptı

Aydınlatma direğine çarptı
BARTIN, (DHA
) - BARTIN'da, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Çatmaca mevkiinde meydana geldi. 18 yaşındaki O.C. idaresindeki 74 AAD 737 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve AFAD
ekipleri geldi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı. Bartın Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan O.C. tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
DHA
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:32