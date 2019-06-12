BARTIN BALKONDAN DÜŞEREK ÖLEN NEHİR TOPRAĞA VERİLDİ

BARTIN'ın Kozcağız
Beldesinde, balkondan düşerek hayatını kaybeden Nehir Ertan (3), toprağa verilirken, anne Özge Ertan'ın, Yavrum gitme ne olurö diye feryat etti.
Olay dün, öğle saatlerinde Kozcağız Beldesi Kale
Sokak'ta meydana geldi. Annesinin mutfakta bulunduğu sırada birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Nehir Ertan, sandalyenin üzerine çıktı. Sandalyeden sarkan çocuk, balkondan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Nehir, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi
'nde hayatını kaybetti.
Bugün Nehir'in cenazesi hastanenin morgundan alınarak evinin önüne getirildi. Burada dualar edilirken, cenazenin götürüldüğü sırada anne Özge Ertan, Benim yavrumu götürmeyin. Benim yavrum gitme ne olurö diye feryat etti. Nehir'in cenazesi Kozcağız Merkez Yeni Camii
'nde kılınan cenaze namazı Hanyeri Köyündeki mezarlıkta toprağa verildi. Baba Muhammet Ertan güçlükle ayakta dururken, yakınları tarafından teskin edildi.
Kaynak: DHAKozcağız Beldesi
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