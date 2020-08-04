Bartın Belediye Başkanı Akın: Kendimize acımıyorsak evlatlarımıza acımamız lazım

BARTIN Belediye Başkanı Cemal Akın maske ve sosyal mesafe kuralına asgari düzeyde uyulduğunu belirterek, "Eğer kendimize acımıyorsak, evlatlarımıza acımamız lazım, kardeşlerimize acımamız lazım, ana-babamıza acımamız lazım. Bizde yoksa onlarda olabilir, onlarda yoksa bizde olabilir. Böyle bir ihtimal var. Onun için de azami dikkat göstermemiz lazım" dedi.

Bartın'ın tatil beldesi İnkum, Kurban Bayramı'nda günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Bartın Belediyesi ekipleri, 3 kilometrelik sahil şeridinde, cadde ve sokaklarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın çalışmaları takip ederek, bayram süresince İnkum'da çok yoğun kalabalığın oluştuğunu, temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Akın koronavirüs konusunda dikkat çekerek, "Bartın'da da Türkiye'de de kovid yükselmeye başladı. Kovidi önlemenin yolu temizliklerin yapılması gerekiyor, dezenfekte yapılması gerekiyor. Bu sadece tabi yetmiyor. Bir taraftan hijyene dikkat edilmesi gerekiyor, maske takılması gerekiyor, mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Ama maalesef görüyoruz ki bunlar asgari düzeyde yapılıyor. O zaman ne oluyor kovid de maalesef yükseliyor. Biz de bu konuda İnkum'da maskeler yere atılmış görüyoruz. Ekiplerimiz temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor." diye konuştu.

Koronavirüs konusunda önlemlere uyulmasını isteyen Cemal Akın, şöyle konuştu:

"Eğer bu virüsü atlatamazsak devlet yine eski tedbirleri almak zorunda kalacak. Yine bazı yerler kapanacak, işsizlik başlayacak. Şimdi gördük ki bu virüs sadece 65 yaş üstüne falan bulaşmıyor, 65 yaş altına da bulaşabiliyor ve maalesef ölümler oluyor. Bugün bir kardeşimizi kaybettik. Bizim itfaiye de çalışan bir arkadaşımız 20-25 yaşındaki oğlunu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Dikkat etmemiz gerekir, itfaiyeci arkadaşımızda negatif çıkıyor, ama oğlunda pozitif çıkıp onu kaybedebiliyoruz. Bizim dikkat etmemiz lazım. Eğer kendimize acımıyorsak, evlatlarımıza acımamız lazım, kardeşlerimize acımamız lazım, ana-babamıza acımamız lazım. Etrafımızdaki insanları elbette seviyoruz sevdiğimiz insanlara da bulaşı yapmamız lazım. Bizde yoksa onlarda olabilir, onlarda yoksa bizde olabilir. Böyle bir ihtimal var. Onun için de azami dikkat göstermemiz lazım."