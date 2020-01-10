Haberler » Güncel » Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'a ziyaret - Haber

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'a ziyaret

Kızılay Karabük Kan Merkezi Müdürü Serkan Kahveci, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.

10.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:28Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'a ziyaret
Kan Merkezi Müdürü Serkan Kahveci, Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.
Akın, makamındaki kabulde dil, din ve ırk ayrımı yapmadan, çalışmalarını insani duygularla ve eşitlik, evrensellik ilkelerine uygun bir şekilde yerine getiren Kızılay'ın ülkenin kan gereksiniminin önemli bir bölümünü karşıladığını, aynı zamanda sosyal alanda da birçok faaliyet yürüttüğünü anımsattı.
Kızılay'ın, önemli bir görevi üstlendiğinin farkında olduklarını ifade eden Akın, "İhtiyaç duyduğunuz her konuda gereken desteği vermeye hazırız. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.
Karabük Kan Merkezi Koordinatörü Dinçer Karagöz ve Kızılay Bartın Şube Başkanı Rıza Çakın'ın da bulunduğu ziyarette Kahveci, merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdiği Akın'a görevinde kolaylık diledi.

Cemal Akın, Karabük, Kızılay, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:36  İstanbul'da bu yılın ilk ay tutulması - Haber
18:36  Antalya'da 3 yaban keçisini vuran 5 kişiye 76 bin lira ceza - Haber
18:36  Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haber
18:36  İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" etkinliği - Haber
18:35  TEM'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA: MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 18:37:06