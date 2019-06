Bartın Belediye Meclisi 30 maddeyi karara bağladı

Kaynak: İHA

Bartın Belediyesi Haziran 2019 Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı'nda toplanan Meclis, gündem maddesi olan 30 maddeyi görüşerek karara bağladı.Bartın Belediyesi Haziran 2019 Meclis Toplantısının birinci maddesini oluşturan Belediye mücavir alanlarına hizmet götürülmesi talebinin görüşülerek, kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Kadro değişikliği talebi görüşülerek, kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi olan Aladağ Mahallesi, tapuda 1408 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "a" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi İmar Komisyonuna havele edilirken, dördüncü, beşinci maddeleri olan Aladağ Mahallesi, tapuda 1195 ada, 26 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "A" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, Karaköy Mahallesi, tapuda 1441 ada, 26 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "A" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşülerek kabul edildi. Belediye Meclisinin altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu gündem maddeleri olan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 371 ada, 64 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "a" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası ve Gölbucağı Mahallesi, tapuda 13 ada, 47 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "a" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, Esentepe Mahallesi, tapuda 1280 ada, 4 parsel nolu taşınmaz üzerindeki binanın zemin tespit tutanağı işleminin görüşülmesi ve yine Esentepe Mahallesi, tapuda 1281 ada, 1 parsel nolu Bartın Belediyesi adına kayıtlı taşınmazı satın alma talebi görüşüldü. Maddeler İmar Komisyonuna havale edildi. Belediye Meclisinin on, on bir ve on ikinci maddeleri olan mülkiyeti Belediyeye ait olan Aladağ Mahallesi, tapuda 765 ada, 48 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "a" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, mülkiyeti Belediyeye ait olan Aladağ Mahallesi, tapuda 765 ada, 49 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "b" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, mülkiyeti Belediyeye ait olan Aladağ Mahallesi, tapuda 765 ada, 49 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "c" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Meclis Gündemini oluşturan on üç, on dört ve on beşinci maddeleri ise Karaköy Mahallesi, tapuda 919 ada, 36-81-82 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "a" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası ve Kırtepe Mahallesi, tapuda 427 ada, 100 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede gösterilen kısmın yoldan ihdası, Muratbey Köyü, tapuda 109 ada, 17 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı görüşülerek, İmar Komisyonuna havale edilen maddeler oldu. Gündemin on altı ve on yedinci maddeleri maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 01.08.2018 tarih ve 02.11.2018 tarihli Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon+ İlave Uygulama İmar Planına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi ve İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Demirciler Mahallesi, tapuda 72 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "A" ve "B" ile gösterilen kısımların yoldan ihdası talebi kabul edildi.Gündemin on sekizinci maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4,5 ve 10 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi görüşüldü. Madde, kabul edildi. On dokuzuncu maddede ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 13 ada, 64 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "A" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Yirminci madde olan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti belediyede bulunan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 109 ada, 9 nolu taşınmazın tamamı olan 46.60 m2 lik arsaya 25 (yirmibeş) yıllığına Kira Şerhi konulması talebi görüşüldü. Gündem maddesi Belediye Meclisince kabul edildi. Belediye Meclisinin yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi ve yirmi sekizinci maddeleri olan maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Uzunöz Köyü, tapuda 124 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "a" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, Aladağ Mahallesi, tapuda 820 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "a" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, yine İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 26 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "B" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 26 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "B" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 26 ve 14 parsel nolu taşınmazların bitişiğindeki ekli folyede "A" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, aynı komisyona havale edilen, Köyortası Mahallesi, tapuda 194 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "A" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1529 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "a" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1529 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "b" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası ve yine İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Orduyeri Mahallesi, tapuda 619 ada, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazların bitişiğindeki ekli folyede "a" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talepleri görüşülerek, gündem maddeleri kabul edildi.Gündemin yirmi dokuzuncu maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel no.lu taşınmaz üzerine hazırlanan Ticaret amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayı talebinin görüşülmesi kabul edildi. Belediye Meclisinin otuzuncu ve son gündem maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 10 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede "A" ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi yer alırken, madde kabul edildi.Toplantı bir sonraki meclis toplantısının 5 Temmuz 2019 Cuma Günü yapılmasını kararının alınması ile sona erdi.Belediye Başkanı Cemal Akın, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Alınan kararların Bartın'ımız için hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Meclisi ve komisyonlarımız tarafından sürdürdüğümüz çalışmalarımızı halkımızın geleceği için titizlikle yapıyoruz. Halkımızın bizlere layık gördüğü bu makamı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi. - BARTIN