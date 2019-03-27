Bartın Belediyesi Trafik Planı Projesi

Bartın
Belediye Başkanı Cemal Akın
, kentteki trafik sorununu, hazırladıkları Trafik Planı Projesiyle hayata geçireceklerini bildirdi.
Akın, yaptığı yazılı açıklamada, 2012'de başlattıkları ve 6 yıl sıkı bir takip ve mücadele ile tamamladıkları imar planına 15 köprü işlendiğini belirtti.
İki koldan gelerek Bartın'ı üçe ayıran Bartın Irmağı üzerinde yapılacak 15 köprüden biri olan Bartın Irmağı TOKİ Köprüsü'nün temelinin atıldığını ifade eden Akın, şunları kaydetti:
"Allah nasip eder, siz değerli vatandaşlarımız da teveccüh gösterirse 2019-2024 yıllarını kapsayan yeni çalışma dönemimizde İnkumu Durağı ile Fidanlık arası köprü ile Toptancılar Sitesi ve Çaydüzü arasındaki köprü bağlantısı ve yolları kısa zamanda tamamlanarak 52 bin araçlık Bartın trafiği rahatlatılacak. Yeni İmar Planında 15 tane köprü var. Bu 15 köprünün 4'ü yaya köprüsü. Ama özellikle 2 tanesi çok önemli. Kız Meslek Lisesi
'nin yanından fidanlığa çıkacak köprü oradan da yeni yapılacak adliyenin hemen yanından çevre yoluna bağlanacak. Böylelikle Kemerköprü ve Asma Köprü rahatlayacak. Yine Gecen Mahallesinden Ağdacı Mahallesi'ne yapılacak köprü Çatmaca, Hastane ve Özel İdare Kavşağı'nı rahatlatacak."
Cemal Akın, Bartın, Güncel
Kaynak: AA