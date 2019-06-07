BARTIN ÇALDIKLARI KAMYONETLE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI ÇALAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

BARTIN'da, çaldıkları kamyonetle 3 büyükbaş havyan çalan 8 kişi yakalanırken, 5 kişi tutuklandı. Bartın
'da, Ramazan Bayramının birinci günü Alaattin Bal'a ait 3 inek yeşil alanda otlarken çalındı. Alaattin Bal durumu polise bildirdi. Polis
, güvenlik kameralarından yola çıkarak, hayvanları çalan kişilerin Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde olduğunu tespit etti. Çaldıkları aracı satmaya çalışan V.S. ve İ.S. ile 3 ineği 21 bin TL'ye sattıklarını tespit edilen K.Y., M.B., B.D., B.Y. ve S.Ö. gözaltına alındı. Devam eden operasyonda gözcülük yaptığı belirlenen K.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 8 kişiden V.S., İ.S., K.Y., M.B. ve B.D. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan kişilerin birçok suçtan sabıkalarının olduğu ve haklarında arama kararı olduğu bildirildi.
Polis, ele geçirilen 3 büyükbaş hayvanI Alaattin Bal'a, kamyoneti ise sahibi Bedri Kaya
'ya teslim etti.
Kaynak: DHA
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