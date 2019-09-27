Haberler » Güncel » Haber

Bartın camiden laptopu çalan hırsız tutuklandı

Camiden laptopu çalan hırsız tutuklandıBartın'da camiye giren N.G.(16) imama ait laptopu çaldı.

27.09.2019 12:25
Camiden laptopu çalan hırsız tutuklandı
Bartın'da camiye giren N.G.(16) imama ait laptopu çaldı. Güvenlik kamerası kayıtları sayesinde kimliği belirlenerek yakalanan N.G. tutuklandı.
Olay, geçen hafta Gölbucağı Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi Camii'nde meydana geldi. Caminin içerisinde bulunan imamın kullandığı küçük odaya giren N.G., etrafa baktıktan sonra imamın kullandığı laptopu çaldı. İmam, laptopunun çalındığını görünce polise durumu bildirdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliğini belirlediği N.G.'yi yakaladı. Laptop imama teslim edilirken, N.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın camiden laptopu çalan hırsız tutuklandı

Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:20 Meksika'da engelliler podyuma çıktı
17:20 Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı sona erdi
17:20 Katalonya'da başkanlık binasındaki pankart mahkeme kararıyla kaldırıldı
17:20 Ayvacık Güz Panayırı Başladı
17:20 Saroz Körfezi'nde 3.9 şiddetinde deprem
17:19 Kaymakamdan ilçe emniyet müdürlüğüne ziyaret
17:18 Ankara merkezli sınav operasyonu