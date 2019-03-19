Bartın'da 10 Subaya Fetö Gözaltısı

BARTIN Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonda 10 muvazzaf subay gözaltına alındı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı
, yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 'askeri mahrem yapılanma' içerisinde oldukları tespit edilen askerler hakkında yakalama kararı verdi. Karar doğrultusunda da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Bartın
, Kayseri
, Van
, Gaziantep
, Elazığ
, İstanbul
, Bursa
ve Ankara
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 10 muvazzaf subay gözaltına alındı. - Bartın
Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın, Güncel
Kaynak: DHA