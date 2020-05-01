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Bartın'da 15 kişi ile 1 Mayıs açıklaması

Bartın'da 15 kişi ile 1 Mayıs açıklamasıBARTIN'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplananlardan 15 kişinin meydana girmesine, basın açıklaması yapılmasına izin verildi.

01.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:02
Bartın'da 15 kişi ile 1 Mayıs açıklaması
BARTIN'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplananlardan 15 kişinin meydana girmesine, basın açıklaması yapılmasına izin verildi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü KESK'e bağlı sendikalar, Bartın Halkevi, Sol Parti ve Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanlığı üyelerinden oluşan 30 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında grubun meydana girişine izin vermedi. Polisler, daha sonra aralarında Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CHP İl Başkanı Selim Karakaş'ın bulunduğu 15 kişinin 15 dakika süreyle meydana girmesine izin verdi. 15 kişi yapılan basın açıklaması sonrası dağıldı. Bartın’da 15 kişi ile 1 Mayıs açıklaması

Kaynak: DHA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, Cumhuriyet Meydanı, Amasra, Bartın, Güncel, Haber

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