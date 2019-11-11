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Bartın'da 170 santimetrelik kabak görenleri şaşkına çeviriyor

Bartın'da 6 ayda 170 santimetre boya ulaşan kabak görenleri şaşkına çeviriyor.

11.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:57Bartın'da 170 santimetrelik kabak görenleri şaşkına çeviriyor
'da 6 ayda 170 santimetre boya ulaşan kabak görenleri şaşkına çeviriyor.

Bartın'da 7 yıl önce TTK Müessese Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra Kumaçorak köyünde tarımla uğraşmaya başlayan 3 çocuk sahibi 46 yaşındaki Nazım Killi, 'taki arkadaşından kabak tohumu aldı. 6 ay önce kabağı evinin arkasındaki bahçesine diken Killi, zaman zaman kontrol ettiği kabağın büyüme hızını görünce gözlerine inanamadı. 6 aylık süreçte 170 santimetre boya ulaşan kapak, köy sakinlerinin de şaşkınlık içerisinde kalmasına neden oldu.

Kabağın köyde ilk defa yetiştiğini ve boyunu görünce şaşırdıklarını kaydeden Killi, "Elimizdeki bu kabak geçen sene Zonguldak'tan tohumu geldi. Annem de bunu bostana ekti. Bu kadar büyüyeceğini beklemiyorduk. Bizi şaşırttı. Şu an boyu 1 metre 70 santimetre. Bunu seneye daha da geliştirerek, daha fazla ekerek ticaretini yapmayı düşünüyoruz. Çoğalsın istiyoruz. Güzel bir görüntüsü var. Herkese de tavsiye ederim. Köyde görenler de bizim gibi ilk defa gördüğü için şaşırdılar. Bu kabağın bu kadar büyüyeceğini kimse beklemiyordu. İlk defa burada böyle bir ürün yetişti. Bu civarda bu şekilde bir kabak yok" dedi. - BARTIN

Türk Tarih Kurumu, Zonguldak, Amasra, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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