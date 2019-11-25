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Bartın'da 2 ev yandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi.

25.11.2019 01:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 01:28Bartın'da 2 ev yandı
'ın ilçesinde çıkan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi.
Yukarıdere köyü Kerpiçli Mahallesi'de Şevket Artar'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Artar'ın, eşiyle komşusunda misafirlikte bulunduğu sırada evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye verdi.
Kısa sürede büyüyen yangında, alevler söz konusu binanın bitişiğinde bulunan ve sahipleri İstanbul'da ikamet eden Muharrem Davutoğlu'na ait 2 katlı eve de sıçradı.
Vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı yangın olay yerine çağrılan ekiplerce yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi.
2 evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bartın, Ulus, Güncel

Kaynak: AA

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