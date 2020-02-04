Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı, büyükbaşlar kurtarıldı

BARTIN'da, Mehmet Çapraz'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Çapraz ahırda bulunan büyükbaşları kurtarırken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bartın 'ın Arıt köyünde Mehmet Çapraz'a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle çıktı. Mehmet Çapraz, yangın sonrası ahşap evin altındaki ahırda bulunan 10 büyükbaşı kurtarırken, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ahşap evi saran alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 katlı ahşap bina kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.