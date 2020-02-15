Haberler » Güncel » Bartın'da 2 otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı - Haber

Bartın'da 2 otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı

BARTIN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

15.02.2020 01:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 01:08Bartın'da 2 otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı

BARTIN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bartın- Karabük yolu Kirazlı Köprü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Köksal Ersin (33) yönetimindeki 34 NH 7636 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep Sinoplu (60) yönetimindeki 34 ES 4700 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören sürücüler 112 Acil'e verdi. Kazada Köksal Ersin, Recep Sinoplu, Nazif Adalı (52), Elif Ersin (28) ve kızı Zeynep Elif Ersin (4) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Elif Ersin yapılan müdahale sonrası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  15 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 15 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15.02.2020 02:02:16