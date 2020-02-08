Bartın'da 28 köy yolu kardan kapandı

BARTIN'da, kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santime ulaştı, 28 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezinde gece başlayan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köye ulaşım sağlanamıyor. Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa Beldesi'nde de kar yağışı etkili oldu. Ulus'ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde 40 santime ulaştı. Ulus ilçesinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluştu.

Karayolları ekipleri, Bartın- Zonguldak, Bartın- Karabük, Bartın- Amasra, Kumluca, Hasankadı ve Bartın- Kastamonu yollarında kar temizleme çalışması yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinden dolayı yoğun buzlanma olduğunu belirten yetkililer, zincir ve kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda sürücüleri uyardı.

Bartın'a bağlı Karşıyaka Esenler köyünde oturan Nebahat Demirtürk, şiddetli ağrıları nedeniyle 112 ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri kapalı olan köy yolunun açılması için Bartın İl Özel İdareden yardım istedi. Ekipler köyün yolunu açarak, Demirtürk'ü hastaneye kaldırdı.