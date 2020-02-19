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Bartın'da 300 yeni sosyal konutun kura çekimi haziranda yapılacak

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, TOKİ'nin 100 bin yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Bartın'da inşa edilecek 300 yeni sosyal konutun kura çekiminin 11 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

19.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:24Bartın'da 300 yeni sosyal konutun kura çekimi haziranda yapılacak
AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, TOKİ'nin 100 bin yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Bartın'da inşa edilecek 300 yeni sosyal konutun kura çekiminin 11 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Tunç, yaptığı açıklamada, TOKİ'nin ilk etapta il merkezine 150, Abdipaşa beldesine de 150 olmak üzere 300 konut için başvuruların tamamlandığını belirtti.
Kura çekiminin 11 Haziran'da gerçekleştirileceğini ve hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından inşaatlara başlanacağını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:
"Sosyal konutlar, yöresel ve yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Bartın'a şu ana kadar 890 TOKİ konutu inşa ettik, Ulus ilçemizde 320 konutun yapımını tamamladık ve böylece Bartın'da bin 210 aileyi TOKİ'den ev sahibi yaptık. Bartın Merkez Dallıca'da da ihalesi yapılıp inşaatına başlanan 424 konut ile talepleri toplanan 300 konutun inşa edilmesiyle birlikte il genelinde TOKİ'den bin 934 aileyi ev sahibi yapmış olacağız."
Tunç, Bartın'a yapılacak konutlardan dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile yetkililere teşekkür etti.

Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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