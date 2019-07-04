04.07.2019 23:40
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Bartın'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Bartın

Bartın'da durdurulan minibüste 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Bartın'da durdurulan minibüste 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin bir fabrikada çalıştırıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bartın-Karabük yolu Potbaşı mevkisinde, durdurulan minibüste, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda dronedan da yararlanıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsüne 5 bin 660 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel

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