Bartın'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Bartın
'da durdurulan minibüste 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin bir fabrikada çalıştırıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bartın-Karabük yolu Potbaşı mevkisinde, durdurulan minibüste, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda dronedan da yararlanıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsüne 5 bin 660 lira ceza uygulandı.