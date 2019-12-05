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Bartın'da 6 köpeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı

BARTIN merkeze bağlı Arıt köyünde, 2'si yavru, 6 köpeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

05.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:16Bartın'da 6 köpeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı

BARTIN merkeze bağlı Arıt köyünde, 2'si yavru, 6 köpeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kent merkezine bağlı Arıt köyü Nuhlar Mahallesi'nde oturan Ahmet Topal, Mehmet Ekşi ve Satı Bayram'a ait 2'si yavru, 6 köpek, dün evlerin bahçelerinde ölü bulundu. Köpeklerin sahipleri, durumu jandarmaya bildirdi. Hayvanların zehirlendiği tahmin edilirken, kesin ölüm nedenlerinin belirlemek Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.Ekipler, gömülen köpekleri çıkartarak, numune aldı. Köpeklerin toksit etkilerinin araştırılması için alınan numuneler Ankara Etlik Veterinerlik Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi.



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Kaynak: DHA

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