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Bartın'da 6 köpek ölü bulundu

BARTIN'a bağlı Arıt köyünde, 2'si yavru sahipli 6 köpek, evin bahçesinde ölü bulundu.

04.12.2019 21:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:20Bartın'da 6 köpek ölü bulundu

BARTIN'a bağlı Arıt köyünde, 2'si yavru sahipli 6 köpek, evin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Arıt köyü Nuhlar Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde oturan Ahmet Topal, Mehmet Ekşi ve Satı Bayram kendilerine ait 6 köpeği evlerinin bahçesinde ölü buldu. Köpeklerin sahipleri, durumu jandarmaya bildirdi. 6 köpekten 2'sinin yavru olduğu belirlenirken, hayvanların zehirlendiği tahmin ediliyor. Köpeklerin kesin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatılırken, sahipleri şikayetçi oldu. Ölen köpekler daha sonra sahipleri tarafından gömüldü.



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Kaynak: DHA

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