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Bartın'da anne ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi

BARTIN'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.

27.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:02Bartın'da anne ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi
BARTIN'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.

Çayır Köyü'nde yaşayan Müyesser Güngör (40) ile çocukları Aden Damla Güngör (5), Şevval Güngör (7) ve Emine Güngör (10), sabah saatlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından evde yarı baygın halde bulunan anne ve çocukları, yakınlarının araçları ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan annenin sağlık durumun iyi olduğu, tedbir amacıyla gözetim altında tutulduğu, çocukların tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Jandarma, soruşturma başlattı.


- Bartın

Bartın, Sabah, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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