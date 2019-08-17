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Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp

Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıpBARTIN - Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç baraja uçtu.

17.08.2019 23:30
Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp
Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp
BARTIN - Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç baraja uçtu. Olayda araçta bulunan 5 kişi baraj sularına kapıldı. Araçta bulunan bir kişi kurtarılarak hastaneye kaldırılırken kayıp olduğu öğrenilen diğer 4 kişi için ekipler bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Bartın'ın Hasankadı beldesi mevkiinde meydana geldi. Kaygan yol ve yağışla birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç Kışla barajına uçtu. Araçta bulunduğu tahmin edilen 5 kişi için baraj sularında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışması ile sulara kapılan bir kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bölgeye AFAD, 112, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp

Bartın, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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