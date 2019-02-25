Bartın'da Atm Dolandırıcılığı İddiası

Bartın
'n Kozcağız
beldesinde bir bankanın ATM sine kart kopyalama düzeneği kurduğu öne sürülen kişi, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, beldede ikamet eden Bahattin A. ATM'ye para çekmeye gitti.
Kartın ATM cihazına yerleşmemesinden şüphelenen Bahattin A. kopyalama düzeneğini eliyle çekerek ATM'den çıkardı.
Bunun üzerine yanında bekleyen bir kişiden şüphelenen Bahattin A, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma
ekipleri Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinden olduğu öğrenilen C.A'yı kovalamaca sonucunda yakaladı.
C.A'nın karakoldaki işlemleri devam ediyor.
Jandarma, Kozcağız, Bartın, Güncel
Kaynak: AA