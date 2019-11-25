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Bartın'da balıkçı oltasına yavru köpek balığı takıldı

Bartın'da balıkçı oltasına yavru köpek balığı takıldıBARTIN - Bartın'da denizde avlanan amatör balıkçının oltasına yavru köpek balığı takıldı.

25.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:19
'da balıkçı oltasına yavru köpek balığı takıldı
BARTIN - Bartın'da denizde avlanan amatör balıkçının oltasına yavru köpek balığı takıldı.
Bartın'da, amatör balıkçılıkla uğraşan Erdi Dağlı isimli genç oltası ile balık avlamak için gittiği Mugada'da oltasına balık takıldı. Oltayı çekmekte güçlük yaşayan genç, büyük bir balık tuttuğunu düşünürken, denizden çıkan balığı görünce şaşırdı. Gencin oltasına yavru camgöz türü köpekbalığı takıldı. O anlar Dağlı'nın arkadaşları tarafından an be an cep telefonuna kaydedildi. Genç, yavru köpekbalığını kancadan kurtararak yeniden denize bıraktı.
Bartın'da balıkçı oltasına yavru köpek balığı takıldı

Balıkçılık, Bartın, Genel

Kaynak: İHA


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