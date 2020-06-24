Bartın'da balıkçı, yunusları görüntüledi

Bartın'da balıkçı, yunusları görüntülediBARTIN'ın Mugada tatil beldesinde denize açılan balıkçı Atakan Yaman, cep telefonu kamerasıyla yunusları görüntüledi.

24.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:15
Bartın'da balıkçı, yunusları görüntüledi
BARTIN'ın Mugada tatil beldesinde denize açılan balıkçı Atakan Yaman, cep telefonu kamerasıyla yunusları görüntüledi. Bartın Mugada tatil beldesinde, dün sabah saatlerinde teknesi ile balığa çıkan Atakan Yaman, yunusları gördü. Cep telefonu kamerasıyla ile görüntü almaya başlayan Atakan Yaman, yunuslarla birlikte hareket etti. Bir süre sonra dibe dalan yunuslar gözden kayboldu. Atakan Yaman çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken, görüntüler beğeni topladı. Bartın’da balıkçı, yunusları görüntüledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bartın, Güncel, Haber

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