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Bartın'da belde karantinaya alındı

BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın'a bağlı Hasankadı Beldesi'ne il dışından 111 kişinin gelmesi, ev izolasyonuna riayet edilmemesi, ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin görülmesi üzerine beldenin karantinaya alınmasına karar verdi.

30.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:01
Bartın'da belde karantinaya alındı

BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın 'a bağlı Hasankadı Beldesi'ne il dışından 111 kişinin gelmesi, ev izolasyonuna riayet edilmemesi, ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin görülmesi üzerine beldenin karantinaya alınmasına karar verdi.

Bartın'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bugün Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında yapılarak, koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirler alındı. İstanbul, çevre il ve ilçelerden 111 kişinin geldiği, gelenlerin zorunlu ev izolasyonuna riayet etmemeleri ve ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin artması nedeni ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'inci ve 72'inci maddeleri gereğince Bartın'a bağlı Hasankadı Beldesi'nin ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Kararla birlikte, beldeye giriş ve çıkışların yasaklanmasına, karantina kararına uymayanlar hakkında TCK'nın 195'inci maddesi kapsamında adli ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari işlem yapılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKAyhan ACAR/BARTIN,


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Kaynak: DHA

Etiketler: Hasankadı, Bartın, Güncel
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