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Bartın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

01.08.2019 22:20 Bartın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
BARTIN'ın Ulus ilçesinde, gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Kaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlçe Halk Kütüphanesi yanındaki Belediye'ye ait tuvaleti çalıştıran Sertan D.(35), kendisinden para isteyen Ramazan B. ve Nizamettin T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sertan D., karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışan Ramazan B. ise başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sertan D. ile Ramazan B.'yi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nizamettin T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ulus, Güncel

Kaynak: DHA

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