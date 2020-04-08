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Bartın'da bir ilçede koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlama başlatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bartın'nın Ulus ilçesinde giriş çıkışlar ile il merkezi, beldeleri ve köyleri arasındaki her türlü kara yolu ulaşımında sınırlama başlatıldı.

08.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 01:16
Bartın'da bir ilçede koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlama başlatıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bartın 'nın Ulus ilçesinde giriş çıkışlar ile il merkezi, beldeleri ve köyleri arasındaki her türlü kara yolu ulaşımında sınırlama başlatıldı.
Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla Ulus ilçe merkezi, beldeleri ve köyleri ile il merkezi arasındaki her türlü kara yolu ulaşımı saat 21.00 itibarıyla ikinci bir karara kadar sınırlandırıldı.
Ulus ilçesinden Bartın il merkezine yapılan her türlü toplu taşıma seferleri durdurulurken yine ilçe merkezi, beldeleri ve köylerinde kurulan her türlü pazar yerlerinin ikinci bir karara kadar kaldırılmasına karar verildi.
İlçede sınırlandırma kararının ardından emniyet ve jandarma ekipleri ilçe girişi ile sınırlarda çalışma başlattı.
Bartın-Karabük Yolu Nebioğlu köyü mevkisinde yolda işaretleme yapan jandarma, hem ilçe hem de Karabük yönünden gelen araçları denetledi.
Sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçen ekipler, yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin geçişlerine, durumlarını ispatlayan belgelerini ibraz etmeleri şartıyla izin verdi.
Denetim sırasında daha önce aldığı hayvanların ücretini ödemek için Ulus ilçesinden Safranbolu'ya gitmek isteyen sürücünün, ekiplerce ilçeden çıkışına izin verilmedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bartın Valiliği, Bartın, Ulus, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bartın'da bir ilçede koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlama başlatıldı - Haberler

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