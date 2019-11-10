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Bartın'da çalılığa düşen gebe ineği ağaç sedyeyle kurtardılar

Bartın'da çalılık alana düşerek mahsur kalan gebe inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

10.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:38Bartın'da çalılığa düşen gebe ineği ağaç sedyeyle kurtardılar
'da çalılık alana düşerek mahsur kalan gebe inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçesi Karaman köyünde yaşayan Erkan Küheylan'ın Curunlu mevkisinde otlattığı 5 aylık gebe ineği, 5 metre yükseklikten çalılık alana düştü.

Ağaçlara takılıp mahsur kalan ineği kurtarmayı başaramayan Küheylan, durumu AFAD'a bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, köylülerin de yardımıyla ağaçtan sedye yaparak ineğin olduğu alana indirdi.

Çalılıktan kurtarılarak iple sedyeye bağlanan inek, köylülerin de yardımıyla yaklaşık 1 kilometre taşınarak köye götürüldü.

Kurucaşile, Bartın, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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