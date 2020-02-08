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Bartın'da çamurlu su denizi sarıya boyadı

Bartın'da aşırı yağışların ardından Bartın Irmağı'ndan denize ulaşan çamurlu su, denizi sarıya boyadı.

08.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:54Bartın'da çamurlu su denizi sarıya boyadı
'da aşırı yağışların ardından Bartın Irmağı'ndan denize ulaşan çamurlu su, denizi sarıya boyadı.

Bartın'da etkili olan sağanak yağmurun ardında Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yükseldi. Özellikle Arıt bölgesinden yaşanan aşırı yağışların ardından ırmağa karışan çamurlu su, boğaz mevkisinden denize ulaştı. Denizin rengini sarıya boyayan çamurlu su ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Bartın Limanı'ndan denize kavuşan Bartın Irmağı'nda barajlardaki suyun tahliyesi nedeniyle de artan su seviyesi yağışların sona ermesi ile normale döndü. - BARTIN

Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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