Bartın'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlandı
Bartın'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.
18.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:57
Bartın 'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.
Bartın'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Bartın Valiliği önünde düzenlenen törende Bartın Valisi Sinan Güner, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Şehit Aileleri Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Altunok tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Törene Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir de katıldı. Bu yılki tören Koronavirüs tedbirleri kapsamında sönük geçti. - BARTIN
Bartın'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Bartın Valiliği önünde düzenlenen törende Bartın Valisi Sinan Güner, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Şehit Aileleri Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Altunok tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Törene Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir de katıldı. Bu yılki tören Koronavirüs tedbirleri kapsamında sönük geçti. - BARTIN
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu