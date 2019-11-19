Haberler » Güncel » Bartın'da dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu - Haber

Bartın'da dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu

Bartın'ın Amasra ilçesinde, dalış eğitimi yaparken denizde kaybolan astsubay için arama çalışmaları başlatıldı.

19.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:20Bartın'da dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu
Bartın'ın Amasra ilçesinde, dalış eğitimi yaparken denizde kaybolan astsubay için arama çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve 1 astsubay, burada eğitim amacıyla dalış gerçekleştirdi. Uzman çavuşlar bir süre sonra su yüzeyine çıkarken, Astsubay Hakan Karataş (34) gözden kayboldu. Bir süre astsubayı arayan uzman çavuşlar sonuç alamayınca durum Sahil Güvenlik arama kurtarma ve AFAD ekiplerine verdi. Bölgeye gelen ekipler, denizde astsubayı arama çalışması başlatırken, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri de liman bölgesinde hazır bekletiliyor.
Tarlaağzı Balıkçı Barınağı görevlisi Talip Uçar, arama çalışmalarının devam ettiğini ve denizde dalganın olduğunu söyleyerek, arama çalışmalarının bulunduğu bölgenin sıkıntılı olduğunu kaydetti.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:23 Spor yalçın koşukavak ne kadar birlikte hareket edersek o kadar güçlüyüz
19:23 Hong kong polisi yerde sürüklenen eylemcinin kafasına bastı
19:23 Spor okan buruk'un açıklamaları
19:22 Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cenazeye katıldı
19:21 Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
18:34 Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
18:12 Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum
17:58 AK Parti'de 7. istifa! Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız görevi bıraktığını açıkladı
17:57 Otobüste genç kıza sözlü taciz iddiası: Karşımda oturma kalk, gözüm kayıyor
19.11.2019 19:24:29