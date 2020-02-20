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Bartın'da demir çelik fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bartın'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

20.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:32Bartın'da demir çelik fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kurtköy mevkisindeki OSB'de faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı.
Yaklaşık 500 ton hurda demirin olduğu bölümde çıkan yangın, Bartın Belediyesinin yanı sıra ilçe ve beldeler ile Karabük'ün Safranbolu ilçesinden gönderilen itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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