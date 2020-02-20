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Bartın'da demir-çelik fabrikasının hurdalığında yangın

BARTIN Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

20.02.2020 08:57 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:58Bartın'da demir-çelik fabrikasının hurdalığında yangın

BARTIN Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan demir-çelik fabrikasında yurt dışından gemilerle getirilen hurda demirlerin bulunduğu bölgede, gece saatlerinde yangın çıktı. Hurdalıkta kaynak çalışma sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü. Hurdaların içerisindeki kimyasallar nedeniyle yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye, Bartın Belediyesi ve çevre illerden itfaiye ekipleri ile Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangının kontrol altına alınması için Karabük itfaiyesinden özel köpük getirildiği öğrenildi. Alanda 500 ton hurdanın bulunduğu bildirildi.



Organize Sanayi Bölgesi, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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