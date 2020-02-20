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Bartın'da demir-çelik fabrikasının hurdalığında yangın (2)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYORBartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin bulunduğu bölgede çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

20.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:25Bartın'da demir-çelik fabrikasının hurdalığında yangın (2)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin bulunduğu bölgede çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yurt dışından gemilerle getirilen hurdalık alandaki yaklaşık 500 ton hurdanın yanı sıra alanda bulunan 8 metre derinliğindeki kimyasal atık ve yağların bulunduğu çukurdaki alevlere itfaiye ekipleri su ve kum serperek müdahalede bulunuyor. Yangına Bartın Belediyesi, Amasra, Ulus ve Abdipaşa belediyelerine ait itfaiye ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ararzözlerle müdahale ediliyor. Şu ana kadar 850 ton suyun kullanıldığı yangının büyük bir kısmı kontrol altına alındı.



Organize Sanayi Bölgesi, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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