Bartın'da denizde yüzen domuzunu balıkçı görüntüledi

Bartın'da denizde yüzen domuzunu balıkçı görüntülediBARTIN'ın Amasra ilçesinde, bir balıkçı tarafından denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi.

04.06.2020 18:36 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:40
Bartın'da denizde yüzen domuzunu balıkçı görüntüledi
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, bir balıkçı tarafından denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi. Uzun süre denizde kalan yaban domuzu karaya ulaştı.
Amasra ilçesi Çakraz tatil beldesinde dün akşam tekne ile denize balık tutmak için açılan bir balıkçı ilginç bir durumla karşılaştı. Balıkçı, balık tuttuğu sırada teknesine doğru yaklaşan yaban domuzunu görünce şaşkınlık yaşadı. Balıkçı cep telefonu ile teknenin yanında yüzen yaban domuzunu görüntüledi. Denize düştüğü tahmin edilen yaban domuzu uzun süre yüzerek, en yakın yerdeki karaya çıkarak gözden kayboldu. Bartın’da denizde yüzen domuzunu balıkçı görüntüledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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