Bartın'da "Dikey Bahçe Uygulaması"

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Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Dikey Bahçe Uygulaması" ile yeninden düzenlenecek eski öğretmenevi yokuşunda incelemede bulundu.Akın, burada yaptığı açıklamada, belediye olarak kent görselliğini ön plana çıkaracak birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.Bu çalışmalara, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde eski öğretmenevi yokuşuna yapacakları "Dikey Bahçe Uygulaması"nı ekleyeceklerini anlatan Akın, "Bu çalışmayla bölgenin görsel zenginliğini arttırmak istiyoruz. İlgili daire müdürlerimiz ve teknik personelimizle başlatacağımız çalışma hakkında istişarelerde bulunduk. En kısa zamanda bu çalışmayı ilimizi kazandıracağız." diye konuştu.