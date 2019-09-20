Haberler » Güncel » Haber

Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indi

20.09.2019 10:48Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indi


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:34 Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indi
12:33 Doğu'da besicilerin zorlu mesaisi
12:32 İngiliz kadının boğazına bisküvi takılması sonucu öldüğü iddiası
12:30 Tekirdağ'da asayiş
12:30 DATÜB Genel Sekreteri Uçar'dan 'Kaymakam Yılmaz'a ziyaret
12:30 Dha istanbul bülteni - 2
12:29 Kayseri 42 yıllık fırıncı yılın ahisi seçildi