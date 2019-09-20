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Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indi

Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indiBartın'da karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.

20.09.2019 12:34
Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indi
Bartın'da karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.
Bartın- Amasra eski yolu Karaçay Mahallesi'nde ilerleyen sürücüler domuz sürüsü ile karşılaştı. Yaklaşık 15 domuzu gören vatandaşlar şaşırdı. Korna çalınmasına aldırış etmeyen domuzlar yiyecek aramaya devam etti. O anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sayıları 15 civarında olan domuzlar, kendilerini takip eden otomobilden bir süre sonra korkarak, yol kenarında ormanlık alana girdi.
Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indi

Karaçay, Amasra, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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