Bartın'da 'Drift' Yapan Sürücüye 5 Bin 10 Lira Ceza

Bartın
'da, drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Gölbucağı Mahallesi Sanayi mevkisinde bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen trafik ekipleri, drift yapan aracı durdurdu.
Aracın sürücüsüne drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası verildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.
Emniyet Müdürlüğü,Bartın