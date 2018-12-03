Bartın'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Bartın
'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kapsamında çeşitli etkinlikle düzenlendi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde ilk olarak engelli ailelerine yönelik yemek düzenlendi. Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlene yemeğe Bartın Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı
, Belediye Başkanı Cemal Akın
, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin
, İl SAağlık Müdürü Dursun Koç
, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Aldatmaz, MHP
İl Başkanı Ercüment Özçelik, Türkiye Sakatlar Derneği
Bartın Şube Başkanı Ferit Kurulan, Bartın Otizmli ve Engeliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Berna Şengün, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.
Düzenlenen yemeğin ardından Bülent Ecevit
Bulvarından Hükümet
Caddesine kadar yürüyüş düzenlendi. - BARTIN
3 Aralık,Dünya Engelliler Günü,Bartın
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:20