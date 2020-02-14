Haberler » Güncel » Bartın'da 'Eğitime Yardım Yemeği' düzenlendi - Haber

Bartın'da "Eğitime Yardım Yemeği" düzenlendi

Türkiye Yardımsevenler Derneği Bartın Şubesi tarafından Eğitime Yardım Yemeği düzenlendi.

14.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:16Bartın'da
Yardımsevenler Derneği Şubesi tarafından Eğitime Yardım Yemeği düzenlendi.
Dernek başkanı Derya Özyıldız, bir restoranda verilen yemekte yaptığı konuşmada, derneğe gelir amacıyla düzenlenen etkinliğin, yeni yönetimin ilk etkinliği olduğunu söyledi.
Özyıldız, 35 yıldan bu yana hizmet veren derneğe emek veren başkan ve yönetim kurulu üyelerine şükran borçlu olduklarını ifade ederek, "Derneğimiz 23 Bartınlı üniversite öğrencisine burs veriyor. Ayrıca yardıma muhtaç insanlarımıza ulaşmaya, onların bir nebze de olsun ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Yaptığımız faaliyetlerle, bağışlarla elde ettiğimiz gelirleri, ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaştırmak için titizlikle çaba gösteriyoruz. Bu faaliyet ve etkinliklerimize destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 18:50:11