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Bartın'da fabrikanın hurdalık deposundaki yangın kontrol altına alındı

Bartın'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

20.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:39Bartın'da fabrikanın hurdalık deposundaki yangın kontrol altına alındı
'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtköy mevkisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda çıkan yangın uzun süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. İl, ilçe ve belde belediye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, alandaki hurda demirlerin taşınmasına da başlandı. Yaklaşık 500 ton hurda demirin bulunduğu depoda kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar yüzünden çıkan yangında alandaki lastik ve madeni yağlar tutuştu. İş makineleri ve kamyonların gece boyunca kireç ve kumla mücadele ettiği yangında kızgın hale gelen demirler su ile mücadeleyi etkisiz kıldı. Bartın Belediyesinin yanı sıra, 5 ilçe ve beldenin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yaklaşık 15 saat sonra sonuç alınabildi. - BARTIN

Organize Sanayi Bölgesi, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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