Bartın'da Fetö/pdy Davaları

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Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, haklarında ayrı ayrı dava açılan 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz sanık M.G'nin yargılandığı davanın duruşmasına sanık avukatı katıldı.Duruşmada, Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgütle irtibatlı derneğe üye olduğu, sohbet toplantılarına katıldığı ancak bunun süreklilik ve yoğunluk oluşturmadığı, Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığı, bankada bulunan 59 bin lirayı örgüt liderinin çağrısından sonra çektiğinin görüldüğünü belirterek sanığın beraatini istedi.Sanık avukatı Soner Akyol da müvekkilinin sohbetlere dini duygularla katıldığını, örgüt üyeliğine dair somut bir delil yer almadığını savunarak, mütalaaya katıldığını belirtti.Mahkeme heyeti, sanığın beraatine hükmetti.Aynı mahkemedeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanıklar A.E, F.A. ve İ.Ç. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, tutuksuz sanıklar A.Y. ve E.A. ile avukatları salonda hazır bulundu.Duruşmada, tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti, tutuksuz sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Nisan'a erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.